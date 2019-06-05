Шулак: «Северсталь» была заинтересована, чтобы я долго не раздумывал о решении

Защитник «Северстали» Либор Шулак прокомментировал переход в череповецкий клуб.
«Это было очень быстро. Я понял, что «Северсталь» заинтересована в том, чтобы я не раздумывал долго о принятии этого решения. Русский пока не понимаю… но учусь.
Я знаю Доминика Фурха. С ним я не разговаривал, но слышал о том, что Войтех Полак и его семья остались очень довольны условиями в Череповце.
Я хочу показать свою лучшую игру, что я могу сделать. Хочу помогать команде: забивать голы и очень хорошо играть в защите», – цитирует Шулака официальный сайт череповецкого клуба.
Сезон-2018/19 Шулак провёл в Американской хоккейной лиге, защищая цвета фарм-клуба «Гранд Рапидс». В регулярном чемпионате защитник принял участие в 61 встрече, записав на свой счёт 15 (6+9) баллов при показателе полезности "-7" и 42 минутах штрафного времени. В плей-офф защитник сыграл в четырёх играх, отметившись двумя результативными передачами.
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