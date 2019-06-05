Макдэвид: умираю от желания играть в плей-офф

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид подчеркнул, что в следующем сезоне хотел бы принять участие в матчах плей-офф НХЛ.



«Все хоккеисты в лиге хотят играть в плей-офф. Я — не исключение. Умираю от желания играть в плей-офф, от желания снова немного порадовать Эдмонтон. Болельщики заслужили это, город это заслужил. Период не самого хорошего хоккея затянулся, и нам придётся очень постараться ради успеха. Игроки «Эдмонтона» хотим вернуться в плей-офф.



В команде появились очень опытные специалисты, и я рад видеть их в клубе. Нам нужна стабильность. В этом сезоне команде очень её не хватало. У нас менялись тренеры, менеджеры. Год получился крайне неровным, и нам необходима стабильность, как я уже сказал», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

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