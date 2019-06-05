Свечников: Р. Ротенберг общался с агентом во время серии с «Вашингтоном»
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметил, что ему не поступало вызова в сборную России после вылета команды из плей-офф.
«Роман Борисович Ротенберг общался с агентом во время серии с «Вашингтоном». Потом, я думаю, в этом уже не было смысла. Мы играли в финале конференции и когда вылетели, в сборной уже был собран состав. Я думаю, они неплохо выступили.
Обидно, что не завоевали золото. Но это непросто — приезжать в сборную после тяжёлого сезона в НХЛ. Есть усталость», — приводит слова Свечникова «Спорт Бизнес Online».
На чемпионате мира в Словакии сборная России завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Чехии. В полуфинале подопечные Ильи Воробьёва проиграли финнам со счётом 0:1.
Свечников провёл силовой приём на Харе, который тяжелее его на 28 кг
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