Пастрняк: Овечкин — любимый российский хоккеист
Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк рассказал, какие русские слова успел выучить, и назвал любимого российского хоккеиста.
«Я был на чемпионате мира по хоккею в 2016 году в Москве и узнал пару русских слов, вроде «привет» и «хорошо». Вообще, русский похож на чешский, так что у нас много схожих слов. Со словом «Россия» у меня ассоциируется хоккей. Хотя нет, это второе слово. Но первое я произнести не могу.
Что касается любимого российского хоккеиста, то я назову Александра Овечкина», — приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.
В финальной серии Кубка Стэнли 2019 года «Бостон» встречается с «Сент-Луис Блюз», счёт в серии — 2-2. Пятая игра состоится в Бостоне 7 июня, начало — в 3:00 мск.
Тарасенко не отдаёт Кубок Стэнли «Бостону»! В этой серии будет семь матчей
Досталось даже словацкому великану «мишек». Харе разбили лицо шайбой, но не думайте, что он не доиграл матч.
- 5 июня 2019
-
22:56
-
22:18
-
22:05
-
21:44
-
21:11
-
20:50
-
20:29
-
20:13
-
19:49
-
19:32
-
19:22
-
18:56
-
18:35
-
18:22
-
17:57
-
17:34
-
17:20
-
16:51
-
16:21
-
15:57
-
15:23
-
15:07
-
14:45
-
14:20
-
14:11
-
14:05
-
13:43
-
13:21
-
13:18
-
13:11
-
13:04
-
13:00
-
12:22
-
12:17
-
12:01
Партнерский контент