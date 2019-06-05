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Пастрняк: Овечкин — любимый российский хоккеист

Пастрняк: Овечкин — любимый российский хоккеист
Хоккей / НХЛ 0

Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк рассказал, какие русские слова успел выучить, и назвал любимого российского хоккеиста.

«Я был на чемпионате мира по хоккею в 2016 году в Москве и узнал пару русских слов, вроде «привет» и «хорошо». Вообще, русский похож на чешский, так что у нас много схожих слов. Со словом «Россия» у меня ассоциируется хоккей. Хотя нет, это второе слово. Но первое я произнести не могу.

Что касается любимого российского хоккеиста, то я назову Александра Овечкина», — приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.

В финальной серии Кубка Стэнли 2019 года «Бостон» встречается с «Сент-Луис Блюз», счёт в серии — 2-2. Пятая игра состоится в Бостоне 7 июня, начало — в 3:00 мск.

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