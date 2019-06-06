В «Баффало» уверены, что смогут заключить новый контракт с Джеффом Скиннером

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Джейсон Боттерилл считает, что сможет продлить контракт с нападающим Джеффом Скиннером​ до того, как 1 июля он получит статус неограниченно свободного агента.

«Не сомневаюсь в этом. Переговоры идут очень успешно, но я уже говорил, что сделку можно считать завершённой, когда обе стороны поставят подписи. С нашей точки зрения, у нас очень хорошие отношения. И мне кажется, что Джефф тоже так думает.



Все хотят, чтобы контракт был заключен вчера. Я понимаю, что этот вопрос чрезвычайно актуален, потому что мы хотим, чтобы он играл у нас. Мы хотим, чтобы Скиннер был членом нашей команды. Мы стремимся к тому, чтобы нам не нужно было менять хоккеистов в составе, а только усиливать команду», — цитирует Боттерилла официальный сайт НХЛ.