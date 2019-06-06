Берюбе: у Барбашёва неплохие атакующие инстинкты, но нужно чаще играть в тело

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о прогрессе российского форварда Ивана Барбашёва.
«Барби сильно вырос за то время, что я его знаю. Я работал с ним ещё в АХЛ, где он забил чуть ли не 30 голов перед тем, как получил вызов наверх. У него неплохие атакующие инстинкты, но мы всегда говорим с Барби о том, что ему стоит быть силовым форвардом, нужно чаще играть в тело.
В нынешнем сезоне он всё это делал и закончил регулярку, если не ошибаюсь, с 13 голами. И продолжает играть результативно в плей-офф. Он здорово справляется с целым рядом задач, а главное — продолжает расти», — цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.
В нынешнем плей-офф 23-летний форвард провёл 23 матча, забросив три шайбы и сделав три результативные передачи при показателе полезности «+2».
- 6 июня 2019
-
12:05
-
11:49
-
11:25
-
11:02
-
10:37
-
10:35
-
10:13
-
09:47
-
09:15
-
09:05
-
08:41
-
08:31
-
08:25
-
08:16
-
08:02
- 5 июня 2019
-
23:55
-
23:33
-
22:56
-
22:18
-
22:05
-
21:44
-
21:11
-
20:50
-
20:29
-
20:13
-
19:49
-
19:32
-
19:22
-
18:56
-
18:35
-
18:22
-
17:57
-
17:34
-
17:20
-
16:51