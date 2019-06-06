Берюбе: у Барбашёва неплохие атакующие инстинкты, но нужно чаще играть в тело

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о прогрессе российского форварда Ивана Барбашёва.

«Барби сильно вырос за то время, что я его знаю. Я работал с ним ещё в АХЛ, где он забил чуть ли не 30 голов перед тем, как получил вызов наверх. У него неплохие атакующие инстинкты, но мы всегда говорим с Барби о том, что ему стоит быть силовым форвардом, нужно чаще играть в тело.

В нынешнем сезоне он всё это делал и закончил регулярку, если не ошибаюсь, с 13 голами. И продолжает играть результативно в плей-офф. Он здорово справляется с целым рядом задач, а главное — продолжает расти», — цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.

В нынешнем плей-офф 23-летний форвард провёл 23 матча, забросив три шайбы и сделав три результативные передачи при показателе полезности «+2».