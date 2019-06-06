Стин: Барбашёв и Сундквист недооценены с точки зрения хоккейного интеллекта

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александр Стин поделился мнением о прогрессе российского форварда Ивана Барбашёва.

«На мой взгляд, и Барби, и Сундквист с точки зрения хоккейного интеллекта сильно недооценены… Их отношение к делу всегда на очень высоком уровне. Они хорошо умеют пользоваться своей скоростью, а благодаря уму постоянно оказываются в правильной позиции. Всегда рядом, чтобы поддержать партнёра, и всегда там, где могут помешать развитию атаки соперника, будь то клюшкой или корпусом. Считаю, что за последние пару лет они оба добились впечатляющего прогресса», — цитирует Стина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем плей-офф 23-летний форвард провёл 23 матча, забросив три шайбы и сделав три результативные передачи при показателе полезности «+2».