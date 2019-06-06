Тренер «Баффало»: Айкелу нужно развивать качества лидера, но он готов

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер поделился мнением о будущем форварда Джеффа Скиннера, если тот подпишет новый контракт с клубом.
«Надо слышать, как Скиннер говорил о прошлом и будущем. Он себя комфортно ощущает в этой тройке. Я позвонил ему, и мы говорили только об этом, хотя у него была возможность поменять тему разговора. Меня очень вдохновила именно тональность общения. Я почувствовал, что ему здесь нравится.
Разговор с Айкелом? На первом этапе любой капитан, особенно в таком возрасте, сталкивается с ситуациями, когда ему приходится брать на себя большую ответственность, чем он рассчитывал. Мне кажется, что Джек готов к этому. Во время нашей встречи, мы долго говорили о роли лидера. Намного больше, чем о хоккее. Я хотел, чтобы он понял, что ему надо развивать лидерские качества. Они у него есть от природы. К этому приложится всё остальное», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.
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