Кэссиди: нужно решить, как мы будем обороняться от больших «блюзменов» без Хары
Главный тренер клуба «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Стэнли (2-2).
«Наша работа заключается в том, чтобы не просто ввести игроков в состав, но поставить их в такое положение, где они могли бы преуспеть. Давление заключается в том, чтобы сделать так, чтобы в состав не просто влился один человек, но работала в унисон вся пятёрка. Как мы будем обороняться против их больших тел, если Хары не будет на льду, — обо всем этом мы будем беседовать. Вот откуда идёт давление», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, участие в игре Здено Хары под вопросом из-за полученного им перелома челюсти.
Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли
Сломавший челюсть Хара вернулся к тренировкам с «Бостоном»
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