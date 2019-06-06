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«Металлург» выменял из «Дизеля» голкипера молодёжной сборной России

«Металлург» выменял из «Дизеля» голкипера молодёжной сборной России
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Дизель» совершил обмен с магнитогорским «Металлургом», информирует «инстаграм» команды из Пензы. В результате обмена в Магнитогорск отправился голкипер Глеб Носов, клуб из Пензы получил денежную компенсацию.

19-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги принял участие в 35 встречах, отражая 90,3% бросков по воротам. Вратарь выступал также за молодёжную команду «Дизелист», проведя за неё 14 матчей.

Кроме того, Носов приглашался в молодёжную сборную России на Кубок Чёрного моря.

В прошедшем сезоне «Металлург» завершил регулярный чемпионат на третьей строчке Восточной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина клуб выступил неудачно, вылетев уже в первом раунде.

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