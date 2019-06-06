«Металлург» выменял из «Дизеля» голкипера молодёжной сборной России

Хоккейный клуб «Дизель» совершил обмен с магнитогорским «Металлургом», информирует «инстаграм» команды из Пензы. В результате обмена в Магнитогорск отправился голкипер Глеб Носов, клуб из Пензы получил денежную компенсацию.



19-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги принял участие в 35 встречах, отражая 90,3% бросков по воротам. Вратарь выступал также за молодёжную команду «Дизелист», проведя за неё 14 матчей.



Кроме того, Носов приглашался в молодёжную сборную России на Кубок Чёрного моря.



В прошедшем сезоне «Металлург» завершил регулярный чемпионат на третьей строчке Восточной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина клуб выступил неудачно, вылетев уже в первом раунде.