«Металлург» выменял из «Дизеля» голкипера молодёжной сборной России
Хоккейный клуб «Дизель» совершил обмен с магнитогорским «Металлургом», информирует «инстаграм» команды из Пензы. В результате обмена в Магнитогорск отправился голкипер Глеб Носов, клуб из Пензы получил денежную компенсацию.
19-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги принял участие в 35 встречах, отражая 90,3% бросков по воротам. Вратарь выступал также за молодёжную команду «Дизелист», проведя за неё 14 матчей.
Кроме того, Носов приглашался в молодёжную сборную России на Кубок Чёрного моря.
В прошедшем сезоне «Металлург» завершил регулярный чемпионат на третьей строчке Восточной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина клуб выступил неудачно, вылетев уже в первом раунде.
- 6 июня 2019
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