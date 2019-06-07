Малкин — о ЧМ-2019: когда собрался такой состав, мы обязаны были выигрывать

Нападающий сборной России и «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подвёл итоги чемпионата мира 2019 года, где россияне взяли бронзу.

«На нас было большое давление, конечно, все ждали финала, золота. Бывают разные игры, разные ситуации, но мы прекрасно осознавали, чего от нас ждали именно на этом чемпионате. Когда собрался такой состав, мы обязаны были выигрывать. После обидного поражения от Финляндии даже тренерский штаб не смог найти правильные слова поддержки. Понятно, что надо было побеждать в последнем матче, но вот это психологическое расстройство, оно добило. Тем не менее мы хотели выиграть, вышли на лёд и старались сделать всё возможное. В такие моменты уже стараешься отключить личное и просто играть.

На самом деле мне кажется, что необходимо поменять формат чемпионата мира, потому что этот матч за бронзу ни нам, ни чехам особо не нужен был. Получается, что ты проиграл полуфинал, не спишь из-за этого, думаешь, расстраиваешься, какой там настроиться на другую игру. Тем более чехи играли в восемь часов вечера, получается, пока они доехали до гостиницы и поужинали было уже как минимум 10, а на следующий день в три часа дня уже игра за бронзу. Обидная такая игра, они же тоже хотели наверняка и за золото побороться. Вот и получается, что день проходит очень скомкано, напряжённо, даже собраться полноценно на это матч не получается, играешь на автомате.

Моя статистика на ЧМ? Хоккей – командный вид спорта, где-то я упускал возможность забить самостоятельно, но ведь дело не только в шайбах, но и в игре, и в конечном результате. Я думаю, что и тренерский штаб, и болельщики видели, что я поступал правильно в этих ситуациях и делал всё для победы. А так, вообще, получился немного скомканный, неудачный год, но мы двигаемся дальше», — сказал Малкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Майе Ямайской.

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