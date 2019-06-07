Проведший последние семь сезонов в КХЛ Ян Коларж продолжит карьеру в Чехии

Чешский защитник Ян Коларж заключил контракт с «Динамо Пардубице», информирует официальный сайт чешского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В течение четырёх последних сезонов Ян защищал цвета «Амура». В минувшем сезоне 32-летний защитник забросил четыре шайбы и сделал девять результативных передач в 41 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+2» и 12 минутах штрафного времени.

До «Амура» Ян на протяжении двух сезонов играл за «Донбасс» и также одного сезона за «Адмирал». В общей сложности за карьеру в КХЛ Коларж сыграл 364 матча, в которых отметился 100 (33+67) баллами при полезности "+31".

В прошлом сезоне прервалась «железная» серия опытного защитника, насчитывавшая 205 матчей.