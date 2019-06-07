Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Проведший последние семь сезонов в КХЛ Ян Коларж продолжит карьеру в Чехии

Проведший последние семь сезонов в КХЛ Ян Коларж продолжит карьеру в Чехии
Хоккей / КХЛ 0

Чешский защитник Ян Коларж заключил контракт с «Динамо Пардубице», информирует официальный сайт чешского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В течение четырёх последних сезонов Ян защищал цвета «Амура». В минувшем сезоне 32-летний защитник забросил четыре шайбы и сделал девять результативных передач в 41 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+2» и 12 минутах штрафного времени.

До «Амура» Ян на протяжении двух сезонов играл за «Донбасс» и также одного сезона за «Адмирал». В общей сложности за карьеру в КХЛ Коларж сыграл 364 матча, в которых отметился 100 (33+67) баллами при полезности "+31".

В прошлом сезоне прервалась «железная» серия опытного защитника, насчитывавшая 205 матчей.

Ян Коларж выбыл из строя на длительный срок, он провёл 205 матчей подряд
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент