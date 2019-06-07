Малкин — о неспортивной мечте: хочу построить дом, где-нибудь под Москвой

Нападающий сборной России и «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о планах на будущее.
«Поделюсь своей неспортивной мечтой. Можно? Хочу построить дом, где-нибудь под Москвой, поговорить со специалистами и спроектировать именно так, как я вижу его в своей голове, завести собаку, перевезти родителей, чтобы была большая семья и все жили рядом. Может, даже хотел бы ещё детей.
Когда в последний раз был в Магнитогорске? В прошлом году был, меня на День города пригласили, но там получилось буквально на один день. По секрету скажу: лучше туда даже не ехать, потому что со многими не виделись по многу лет, а если не виделись, то надо обязательно поговорить и выпить. Последние два года реально не было времени, потому что мы много выигрывали. Но если есть возможность, если приглашают, то я, конечно, с удовольствием летаю на несколько дней», — сказал Малкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Майе Ямайской.
- 7 июня 2019
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