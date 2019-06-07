Омск примет часть матчей молодёжного чемпионата мира — 2023

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что решение о проведении в Омске части матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году уже принято.



«Решение однозначно принято, что вторая половина молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году будет проходить в Омске. Есть решение на федеральном уровне о выделении 5 млрд рублей для реконструкции «Арены-Омск», компания «Газпром нефть» тоже будет вкладывать порядка 5 млрд рублей в этот проект.



Надеюсь, что возвращение «Авангарда» в Омск произойдёт раньше 2023 года. Чтобы стадион принимал международные игры, он должен пройти аттестацию, быть апробирован хоккейными командами», — цитирует Буркова ТАСС.



Чемпионат мира должен был состояться в Новосибирске. Позднее ИИХФ стала рассматривать кандидатуру Омска, но городу необходимо было решить вопрос с ареной, которая находится в аварийном состоянии.