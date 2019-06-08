Экс-вратарь «Салавата» Сведберг перешёл в «Юргорден»

Экс-вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг перешёл в шведский клуб «Юргорден», информирует Aftonbladet. Прошедший сезон 29-летний голкипер провёл в клубе «Тимро», отражая 88,9% бросков.



27-летний Сведберг с 2015 по 2017 год выступал в КХЛ за «Салават Юлаев». В сезоне-2016/17 он одержал 14 побед в 48 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 89,7 и коэффициентом надёжности 2,99. В пяти играх плей-офф одержал одну победу, отразив 93,3 % бросков и пропуская в среднем 1,76 шайб за игру.



Также шведский голкипер имеет опыт выступления в НХЛ, он сыграл 19 матчей за «Бостон Брюинз» с 2013 по 2015 год, а также 97 матчей в АХЛ.



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