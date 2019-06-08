Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Курносов: Кемппайнен выбрал СКА, хотя предложение «Салавата» было гораздо лучше

Курносов: Кемппайнен выбрал СКА, хотя предложение «Салавата» было гораздо лучше
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал уход из команды Йоонаса Кемппайнена.

«В случае с Кемппайненом сыграло роль географическое положение. Я знаю, что у него было несколько предложений, но расположение Санкт-Петербурга сыграло решающую роль, и если бы не предложение от СКА, то я думаю, мы бы его сохранили. Он даже потерял в деньгах, потому что последнее наше предложение было гораздо лучше, но он выбрал Питер, и мы уважаем его решение.

Хотим сказать ему спасибо за два проведённых года в Уфе, отработал свой контракт честно, никакой грязи от него не было. Такой универсальный солдат, готовый играть в большинстве и меньшинстве, в любом звене. Хорошая находка была для нашего клуба, играл в «Сибири», показывая средний уровень. Но Эркка Вестерлунд очень хотел его видеть в команде, и был в клубе определённый скепсис относительно него. Но все увидели, что он хоккеист с большой буквы», — цитирует Курносова «СобКор02.ru»

Цулыгин: когда Кемппайнена брали из «Сибири», он не был тем, кем является сейчас
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент