Курносов: Кемппайнен выбрал СКА, хотя предложение «Салавата» было гораздо лучше

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал уход из команды Йоонаса Кемппайнена.
«В случае с Кемппайненом сыграло роль географическое положение. Я знаю, что у него было несколько предложений, но расположение Санкт-Петербурга сыграло решающую роль, и если бы не предложение от СКА, то я думаю, мы бы его сохранили. Он даже потерял в деньгах, потому что последнее наше предложение было гораздо лучше, но он выбрал Питер, и мы уважаем его решение.
Хотим сказать ему спасибо за два проведённых года в Уфе, отработал свой контракт честно, никакой грязи от него не было. Такой универсальный солдат, готовый играть в большинстве и меньшинстве, в любом звене. Хорошая находка была для нашего клуба, играл в «Сибири», показывая средний уровень. Но Эркка Вестерлунд очень хотел его видеть в команде, и был в клубе определённый скепсис относительно него. Но все увидели, что он хоккеист с большой буквы», — цитирует Курносова «СобКор02.ru»
- 8 июня 2019
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