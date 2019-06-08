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Каапо Какко — лучший новичок чемпионата Финляндии — 2018/19

Каапо Какко — лучший новичок чемпионата Финляндии — 2018/19
Хоккей / Прочие 0

Один из главных фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги Каапо Какко признан лучшим новичком чемпионата Финляндии, информирует финский журналист Йокке Невяляйнен.

Второе место в голосовании занял Алекси Хепониеми, тройку лучших замкнул Вилле Хейнола. В топ-5 расположились также Йессе Юлонен и Антон Лунделль.

26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство. Таким образом, Какко превзошёл достижение Коннора Макдэвида.

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