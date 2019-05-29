Победитель ЧМ-2019 Какко отказался от участия в преддрафтовых тестах

Один из фаворитов драфта НХЛ-2019 Каапо Какко отказался от участия в преддрафтовых тестах в Баффало, информирует официальный сайт НХЛ.
Они начались 27 мая. 103 приглашённых игрока примут участие в различных испытаниях и пройдут собеседования с клубами НХЛ.
26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии также выиграла и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Один из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и сделал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство. Таким образом, Какко превзошёл достижение Коннора Макдэвида.
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