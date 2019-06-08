Тренер «Бостона» — о шестом матче: побеждай или отправляйся домой

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от шестого матча финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2-3).

«Побеждай или отправляйся домой. Такая мотивация нам необходима перед этой игрой. Если хотим выиграть Кубок Стэнли, то нам нужно побеждать на выезде.

Медицинский штаб на данный момент не допустил Мэтта Гризлика до игры. Крис Вагнер принимает участие в тренировке, но сомневаюсь, что он будет доступен завтра», — приводит слова Кэссиди клубный журналист Джо Хаггерти.

Шестой матч финала Кубка Стэнли между «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Подопечные Крэйга Берюбе ведут в серии со счётом 3-2. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз», переигравший в финале «Вегас Голден Найтс» (4-1). Самым ценным игроком плей-офф и обладателем «Конн Смайт Трофи» стал капитан «столичной» команды Александр Овечкин.