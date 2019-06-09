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Капитан возрождённого «Локомотива» Зюзякин продолжит карьеру в фарме «Спартака»

Капитан возрождённого «Локомотива» Зюзякин продолжит карьеру в фарме «Спартака»
Хоккей / ВХЛ 0

Состав «Химика» пополнил нападающий Максим Зюзякин, информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги. Подмосковный клуб является фармом «Спартака».

Минувший сезон нападающий провёл в составе пензенского «Дизеля», в составе которого, набрав 29 (10+19) баллов, стал третьим бомбардиром команды.

Максим родился в Новокузнецке, где в семь лет и стал заниматься в местной хоккейной школе. Затем были выступления за спортшколы омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива». В составе «железнодорожников» Максим дважды (2005, 2007) становился бронзовым призёром чемпионата России среди юношей.

В сентябре 2011 года стал капитаном «Локо», а в декабре — капитаном возрождённого «Локомотива», начинавшего в тот момент выступления в ВХЛ. В Высшей хоккейной лиге помимо ярославского клуба выступал за команды «Рубин», «Спутник», «Ариада», «Сарыарка», ХК «Саров» и «Дизель». В ВХЛ на счету нападающего 328 матчей, в которых он набрал 149 (57+92) очков.

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