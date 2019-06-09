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Марун — о семье Тарасенко: у них хорошо налажены коммуникации

Марун — о семье Тарасенко: у них хорошо налажены коммуникации
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун прокомментировал рождение ребёнка в семье российского нападающего Владимира Тарасенко. Рождение сына пришлось на выходной день, когда команды переезжали из Бостона в Сент-Луис, что позволило Тарасенко лично поддержать супругу.

«Видимо, Яна держалась до его возвращения, так что она тоже молодец. Наверное, это говорит о том, что у них хорошо налажены коммуникации. А если серьезно, мы все за них очень рады», — цитирует Маруна официальный сайт НХЛ.

Вчера, 8 июня, Тарасенко пропустил тренировку команды из-за рождения ребёнка. Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.

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