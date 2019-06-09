Гуннарссон — о сыне Тарасенко: как здорово будет выиграть для него чемпионство

Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон прокомментировал рождение ребёнка в семье российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Если такие события тебе удаётся превращать в мотивацию, то это очень круто. Надеюсь, так и будет. Ведь, если вдуматься, это просто потрясающе — в самый разгар финала Кубка Стэнли у тебя родился сын! Как здорово будет выйти на лёд и выиграть для него чемпионство!

Да, он уже проходил через такое, и на этот раз у него есть шанс сделать всё по-другому. Сегодня он выглядел очень счастливым. Мы все его поздравили. И завтра ждём от него большой игры», — цитирует Гуннарсона официальный сайт НХЛ.

Вчера, 8 июня, Тарасенко пропустил тренировку команды из-за рождения ребёнка. Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.