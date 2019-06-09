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Козлов — о селекции: «Металлург» реализовал планы на трансферном рынке

Козлов — о селекции: «Металлург» реализовал планы на трансферном рынке
Хоккей / КХЛ 0

Старший тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов поделился мнением о селекции в межсезонье.

«Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач в прессе уже сказал, что тренерский штаб клуба полностью доволен тем, как команде удалось усилиться. Все службы клуба понимали, в каком направлении действовать, сработали очень чётко. В итоге «Металлург» реализовал планы на трансферном рынке.

Если говорить о центральной линии, то клуб приобрел не только Андрея Локтионова, но и Владимира Галузина. Предварительно, в линии нашего капитана Сергея Мозякина видим каждого из этих центров, и прежде всего Локтионова. А вот о новом импульсе для Мозякина говорить бы не стал, класс нашего капитана как раз в том, что он ровно и на высочайшем уровне проводит все сезоны", — цитирует Козлова Russia-Hockey.

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