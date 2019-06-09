Берюбе: Тарасенко всегда сконцентрирован на матче, когда наступает пора играть

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о пополнении в семействе нападающего команды Владимира Тарасенко.
«Это нелегко, и он — не единственный хоккеист, проходивший через такое. Это сложно. Конечно, семья — это очень важно, она находится на первом месте, и тебе надо убедиться, что всё в порядке. Но Влади со всем справлялся отменно. У него здорово получалось концентрироваться на матчах, когда наставала пора играть. И он выглядел хорошо», — приводит слова Берюбе официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Блюзмены» ведут в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» со счётом 3-2. Шестая игра пройдёт на площадке «музыкантов». Седьмой матч, если потребуется, состоится на площадке победителя Восточной конференции.
- 9 июня 2019
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