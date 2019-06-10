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Маршан вышел на второе место в истории «Бостона» по голам в финале Кубка Стэнли

Маршан вышел на второе место в истории «Бостона» по голам в финале Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

«Бостон Брюинз» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1 в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли 2019 года. Судьба трофея определится в седьмой игре.

Счёт на 9-й минуте открыл нападающий «медведей» Брэд Маршан, отметившийся точным броском в формате «5 на 3». Канадский хоккеист в седьмой раз в карьере сумел забросить шайбу в финале Кубка Стэнли. По этому показателю он вышел на второе место в клубной истории, догнав Уэйна Кэшмана. Лидерство сохраняют легендарный Бобби Орр и Джонни Бьюсик, на счету которых по восемь голов.

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 27 из 31 броска, голкипер «Бостона» Туукка Раск — 28 из 29. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду более 19 минут и результативными действиями не отметился. Иван Барбашёв пропустил игру из-за дисквалификации.

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