Тренер «Бостона»: весь хоккейный мир любит седьмые матчи

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди подвёл итоги шестого матча финала Кубка Стэнли. «Медведи» обыграли «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1 и сравняли счёт в серии. Решающая игра состоится на площадке победителя Восточной конференции НХЛ.
«Если у тебя нет хорошего вратаря, шансов выиграть Кубок Стэнли немного. Поэтому мы добрались до седьмого матча. Туукка — молодец, он помог нам завоевать эту возможность. Весь хоккейный мир любит седьмые матчи. Пусть в нем победит сильнейший», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.
«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. «Бостон» в последний раз завоёвывал Кубок Стэнли восемь лет назад, обыграв в семи матчах «Ванкувер Кэнакс».
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