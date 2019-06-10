Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Баффало»: будем искать свободных агентов, есть ресурсы под потолком

Генменеджер «Баффало»: будем искать свободных агентов, есть ресурсы под потолком
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» Джейсон Боттерилл прокомментировал основные летние задачи клуба.

«Конечно, мы будем вести активные переговоры с разными игроками, которые выйдут на рынок свободных агентов. Посмотрим, что из этого получится. Контракт с Джеффом Скиннером был нашей главной задачей, и мы решили ее. Теперь мы намерены и дальше работать в этом направлении, чтобы понять, есть ли на рынке хоккеисты, способные усилить нас. Я считаю, что иногда этого можно добиться за счет обменов, как это было в прошлом году в случае с Конором Шири и Мэттом Ханвиком. Так мы можем использовать наши ресурсы под потолком зарплат», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Скиннер — о контракте на $ 72 млн: благодарю агентов за проделанную работу
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент