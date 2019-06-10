Генменеджер «Баффало»: будем искать свободных агентов, есть ресурсы под потолком

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» Джейсон Боттерилл прокомментировал основные летние задачи клуба.



«Конечно, мы будем вести активные переговоры с разными игроками, которые выйдут на рынок свободных агентов. Посмотрим, что из этого получится. Контракт с Джеффом Скиннером был нашей главной задачей, и мы решили ее. Теперь мы намерены и дальше работать в этом направлении, чтобы понять, есть ли на рынке хоккеисты, способные усилить нас. Я считаю, что иногда этого можно добиться за счет обменов, как это было в прошлом году в случае с Конором Шири и Мэттом Ханвиком. Так мы можем использовать наши ресурсы под потолком зарплат», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Скиннер — о контракте на $ 72 млн: благодарю агентов за проделанную работу