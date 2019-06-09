Скиннер — о контракте на $ 72 млн: благодарю агентов за проделанную работу

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер поделился мнением о подписании нового восьмилетнего контракта на $ 72 млн.



«Описывая весь процесс переговоров, я бы говорил о благодарности. Я говорю спасибо агентам за проделанную работу. Благодаря им, всё прошло очень гладко. Благодарю «Сэйбрз» за то, что они верят в меня, за то, что могу остаться здесь, в окружении людей, которых знаю. Я по-прежнему буду вместе со своими одноклубниками, сотрудниками клуба, с болельщиками из Баффало.



Мы не выполнили поставленную задачу в этом сезоне. Очень обидно. И всё-таки должен сказать, что я пришёл в новую команду, переехал в новый город, оказался в новой раздевалке, и впечатления от таких перемен у меня только позитивные. Играя здесь, я понимаю, что значит моя игра для местных болельщиков. Я не могу не гордиться этим. И буду делать это в следующие восемь лет», — приводит слова Скиннера официальный сайт НХЛ.

Скиннер подписал с «Баффало» восьмилетнее соглашение на $ 72 млн