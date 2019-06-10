Форвард молодёжной сборной Швеции перешёл в «Лос-Анджелес»
Нападающий молодёжной сборной Швеции Йохан Сёдергран подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз», информирует официальный сайт команды. 19-летний хоккеист поставил подпись под стандартным соглашением новичка сроком на три сезона.
В прошедшем сезоне нападающий защищал цвета шведского «Линчёпинга», проведя 42 матча в регулярном чемпионате. Сёдергран записал в свой актив 13 (8+5) баллов при показателе полезности «–1» и 67 минутах штрафного времени.
На молодёжном чемпионате мира 2019 года форвард провёл четыре матча за команду Швеции, не сумев отметиться результативными действиями.
В сезоне-2018/19 «Лос-Анджелес» занял последнее место в Западной конференции, набрав 71 балл.
- 10 июня 2019
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