«Эдмонтон» заключил новый контракт с Патриком Расселом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с нападающим Патриком Расселом, информирует официальный сайт канадской команды. 26-летний хоккеист поставил подпись под соглашением на один сезон.



В прошедшем сезоне Расселл сыграл шесть матчей за основную команду «Эдмонтона», не сумев отметиться результативными баллами при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около девяти минут за матч.



В 51 игре регулярного чемпионата за фарм-клуб «Ойлерз» в АХЛ набрал 40 (18+22) очков при показателе полезности «+30» и 32 штрафных минутах. В плей-офф отметился 7 (2+5) баллами в 10 матчах при показателе полезности «+3».



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