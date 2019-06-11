«Эдмонтон» заключил новый контракт с Патриком Расселом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с нападающим Патриком Расселом, информирует официальный сайт канадской команды. 26-летний хоккеист поставил подпись под соглашением на один сезон.
В прошедшем сезоне Расселл сыграл шесть матчей за основную команду «Эдмонтона», не сумев отметиться результативными баллами при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около девяти минут за матч.
В 51 игре регулярного чемпионата за фарм-клуб «Ойлерз» в АХЛ набрал 40 (18+22) очков при показателе полезности «+30» и 32 штрафных минутах. В плей-офф отметился 7 (2+5) баллами в 10 матчах при показателе полезности «+3».
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