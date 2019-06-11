Афанасьев: начал играть в хоккей из-за Ковальчука, он тоже из Твери
Молодой нападающий «Маскегона» Егор Афанасьев рассказал, какой игрок вдохновил его заниматься хоккеем.
«Я начал играть в хоккей из-за Ковальчука. Он тоже из Твери, как и я. Помню, что захотел такую же клюшку, как у него. Это было в сезоне-2003/04. Он демонстрировал разные приёмы. Я пришёл с отцом и стал просить его купить мне клюшку, как у Кови. В то время я ничего не знал о клюшках, просто захотел такую же. С того дня я заболел хоккеем.
Я очень много работал летом. Два с половиной месяца упорного труда без выходных. Тренировался пять дней в неделю, занимался с тренером, делал всё, чтобы провести сезон на хорошем уровне. И я доволен результатом», — цитирует форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
- 11 июня 2019
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