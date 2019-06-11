Марун: «Сент-Луис» находится в ситуации «сделай или умри»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».



«Мы находимся в ситуации «сделай или умри». Мы рады, что зашли так далеко, это неплохое достижение. Но все хотят победить», — приводит слова Маруна официальный «твиттер» «Сент-Луис Блюз».

Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. На счету «Бостона», основанного в 1924 году, шесть Кубков Стэнли, последний был завоёван в 2011 году.