Сошников: я играл креативно, но после разговора с Бэбкоком задумался об отъезде

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал о причинах своего возвращения в КХЛ.



«Хочу честно сказать, что я был недоволен своей ролью за океаном. Просто я очень хотел играть в НХЛ, каждый день об этом мечтал, поэтому ушёл из «Атланта» и делал всё, чтобы закрепиться в Северной Америке. Конечно, мог заниматься отсебятиной.



Были моменты, когда я креативно играл в четвёртом звене, но не с теми партнёрами. Забросил за шесть игр три шайбы, почувствовал уверенность. Однако главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок вызвал меня к себе в каморку и сказал: «Если ты так будешь играть, то ты не будешь играть». Я задумался об отъезде. Потом случилась травма, вопрос по здоровью тяжело решался с тогдашним генменеджером «Лифс» Лу Ламорелло. Понимаете, мне хочется быть игроком, который забрасывает шайбы и отдаёт голевые передачи. Но, безусловно, я готов выполнять тренерское задание и играть в силовой хоккей, когда это надо. Ведь иногда нужно засучить рукава и просто работать», — сказал Сошников в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Устал от всего в Северной Америке». Сошников – о возвращении в Россию Новоиспечённый нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал, почему решил продолжить карьеру в КХЛ.