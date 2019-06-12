Немчинов: подвиг Хары даёт «Бостону» дополнительную мотивацию

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал игру капитана «Бостон Брюинз» Здено Хары. 42-летний защитник продолжает играть в финале Кубка Стэнли, несмотря на перелом челюсти.

«Я знаю Здено. Он сильный и очень мужественный парень, обладает фантастическим характером. Его подвиг даёт дополнительную мотивацию партнёрам по команде биться от первой до последней минуты. Но не думаю, что этот момент даст какое-то преимущество «Бостону» в предстоящей игре. Обычно эффект от подобных поступков срабатывает в одной-двух первых встречах, а сейчас уже будет третья с момента травмы Хары», — приводят слова Немчинова «Известия».

Седьмая игра финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 03:00 мск.