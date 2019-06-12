Маршан: каждый хоккеист спит и видит, что станет участником 7-го матча финала

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». После шести игр счёт в серии — 3-3.



«Каждый хоккеист спит и видит, что станет участником такой игры. Это воспринимается немного иначе, когда ты понимаешь, насколько сложно реализовать эту мечту. Намного больше начинаешь ценить то, через что мы прошли, как коллектив, и чего смогли добиться. Это особенный момент для нашей команды», — приводит слова игрока официальный сайт НХЛ.



Седьмая игра пройдёт на площадке «Бостона» 13 июня. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. «Бостон» в последний раз завоёвывал Кубок Стэнли восемь лет назад, обыграв в семи матчах «Ванкувер Кэнакс».

В бой идут старики. Самые возрастные игроки, выигравшие Кубок Стэнли Капитан «Бостона» Здено Хара может присоединиться к этой впечатляющей компании.