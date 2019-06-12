Койл: фанаты «Бостона» заслужили увидеть седьмой матч финала на домашней арене

Нападающий «Бостон Брюинз» Чарли Койл поделился ожиданиями от седьмой игры финала Кубка Стэнли 2019 года с «Сент-Луис Блюз».



«Мы хотим победить. Прежде всего, мы хотим победить. Пусть случится то, что случится, но команде нужно, чтобы каждый сделал свою работу. Вот о чём мы мечтаем. Неважно, как именно это произойдёт. Мы знаем, что на арене будет очень громко. Наши фанаты готовятся к этому. Они заслужили седьмой матч в Бостоне. Мы все понимаем, что это будет главная игра года», — цитирует Койла официальный сайт лиги.

Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. На счету «Бостона», основанного в 1924 году, шесть Кубков Стэнли, последний был завоёван в 2011 году.