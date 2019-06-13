Джей Боумистер стал 29-м членом Тройного золотого клуба среди игроков

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «музыкантов».

Защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер стал членом Тройного золотого клуба. В 2014 году Джей выиграл Олимпийские игры, а в 2003 и 2004 годах победил на чемпионатах мира. 35-летний защитник стал 29-м членом Тройного золотого клуба среди игроков. В 2018 году членом клуба стал российский форвард Павел Дацюк.

Счёт в серии стал 4-3 в пользу подопечных Крейга Берюбе. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.