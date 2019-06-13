Марун: Сент-Луис, давай напьёмся в субботу на параде!

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун прокомментировал победу в Кубке Стэнли.

«Сент-Луис, да мы наконец-то сделали это! Мы везём Кубок Стэнли домой. 49-летнее ожидание завершено. Я не могу гордиться ещё больше тем фактом, что я родом из Сент-Луиса. Не могу дождаться момента, когда мы отпразднуем эту победу с парнями. Давайте напьёмся в субботу на параде! Давайте сделаем это!», — сказал Марун.

Счёт в серии стал 4-3 в пользу подопечных Крейга Берюбе. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.