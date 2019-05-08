Марун — о победе в серии с «Далласом»: после матча сын не смог сдержать слёзы

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун поделился эмоциями после победы со счётом 2:1 в седьмом матче серии полуфинала Западной конференции с «Даллас Старз» (4-3). Форвард отметился победным голом во втором овертайме.



«Я видел сына, он не смог сдержать слёзы после игры. Горжусь тем, что являюсь уроженцем Сент-Луиса и надеваю свитер перед каждым матчем команды. Горжусь, что усердно работаю ради болельщиков и партнёров по команде, заслуживших выход в финал конференции.

Бозак хорошо играет на вбрасываниях и выигрывает их в ключевые моменты встречи. Он выиграл его и на этот раз, Томас здорово ушёл от Клингберга и попал в штангу, а мне оставалось только поразить пустые ворота», — приводит слова Маруна в своём «твиттере» журналист Лу Корак.



«Музыканты» вышли в финал Западной конференции НХЛ во второй раз с сезона-2015/16. В 2016 году «Сент-Луис» достиг этой стадии под руководством Кена Хичкока — тогда в финале конференции «блюзмены» проиграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2-4. На этот раз «Сент-Луис» снова может сыграть с «акулами», если они обыграют «Колорадо Эвеланш» (счёт в серии — 3-3).

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».