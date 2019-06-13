Фастовский: гордимся Тарасенко. Он первый воспитанник «Сибири» с таким титулом

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал завоевание Владимиром Тарасенко первого в карьере Кубка Стэнли.

«Мы гордимся, что наш воспитанник завоевал Кубок Стэнли. Я считаю, что это мировая хоккейная награда высочайшего уровня, не считая Олимпийских игр. Поэтому, безусловно, это уровень, который для нас крайне важен. Это первый наш воспитанник с таким титулом. Мы очень ждём Володю в Новосибирске. Если кубок приедет в город, то клуб будет полностью участвовать в процессе. Естественно, мы поспособствуем организации мероприятия и чествованию Владимира Тарасенко.

Да, Тарасенко – звезда НХЛ. Но он этого уровня достиг давно. Мы в этом плане ни капли не сомневались. Мы видим, чего он добился. То, что он входит в десятку лучших и основных игроков клуба, уже и так понятно. Тарасенко сыграл свою роль в победе, в том числе и в финальной серии с «Бостоном». Да и вообще в ходе всего плей-офф выглядел здорово. Не первый год они к этому шли, старались. Вспомните, как плохо и тяжело складывался сезон для «Сент-Луиса» в начале. У них сказка со счастливым концом. К сожалению, «Сибири» её повторить не удалось, хотя у нас вначале был схожий путь. Но мы очень рады за Володю!

Разумеется, поздравили папу Володи – Андрея Тарасенко. Он наш постоянный сотрудник, тренер клуба «Сибирь». Но дело не только в папе. Огромную роль в воспитании Вовы принял дедушка. Он с ним больше занимался именно в самом начале. Вся семья сейчас в потрясающем настроении. Мы всех поздравили», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.