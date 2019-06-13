Шенн: Барбашёв нашёл себя в хорошей роли, но он способен на большее

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн поделился мнением об игре российского форварда Ивана Барбашёва.

«Не знаю, каким он был молодым игроком, но он стал парнем, который играет жёстко, эффективно действует в меньшинстве, забивает — в общем, умеет всё. Это многомерный игрок, в игре которого присутствуют различные элементы, помогающие команде побеждать. В этом году это все увидели.

«У Барби более чем достаточно мастерства, чтобы быть игроком топ-шесть. Всё, что у него на данный момент есть, он честно заработал и заслужил. Он нашёл себя в хорошей роли, но вполне способен на большее», — цитирует Шенна официальный сайт НХЛ.

23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД. После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В завершившемся плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах. Шестой матч финальной серии российский форвард пропустил из-за дисквалификации.