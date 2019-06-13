Биннингтон: ты никогда не знаешь, будет ли ещё одна возможность
Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон прокомментировал победу в Кубке Стэнли. В решающем матче с «Бостон Брюинз» канадский вратарь отразил 32 из 33 бросков.
«Ты никогда не знаешь, будет ли у тебя ещё одна возможность. Я старался оставить на льду все, что у меня было. Наша команда была готова и рада этой возможности. Мы крепко подружились по ходу сезона, особенно на выездах. И я рад, что отмечаю эту победу вместе с этими людьми», — цитирует Биннингтона официальный сайт НХЛ.
Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
Армстронг: наблюдая за Биннингтоном, спрашивал себя: «Это всё на самом деле?»
- 13 июня 2019
-
14:27
-
14:23
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:34
-
11:11
-
11:00
-
10:35
-
10:23
-
10:12
-
10:00
-
09:47
-
09:29
-
09:11
-
09:01
-
08:41
-
08:25
-
08:18
-
08:09
-
08:00
-
07:49
-
07:35
-
07:31
-
07:15
-
07:06
Партнерский контент