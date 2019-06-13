Биннингтон: ты никогда не знаешь, будет ли ещё одна возможность

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон прокомментировал победу в Кубке Стэнли. В решающем матче с «Бостон Брюинз» канадский вратарь отразил 32 из 33 бросков.

«Ты никогда не знаешь, будет ли у тебя ещё одна возможность. Я старался оставить на льду все, что у меня было. Наша команда была готова и рада этой возможности. Мы крепко подружились по ходу сезона, особенно на выездах. И я рад, что отмечаю эту победу вместе с этими людьми», — цитирует Биннингтона официальный сайт НХЛ.

Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.