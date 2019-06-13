Стин: притирка заняла больше времени, чем того хотелось, но «Сент-Луис» выбрался

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александр Стин прокомментировал победу в Кубке Стэнли.
«У меня пока не уложились эмоции, но я горжусь тем, через что мы прошли в этом году, сумев понять, кем мы хотели быть на ежедневной основе,. С первого дня, когда мы сделали эти трансферные ходы летом, игроки стали писать и звонить друг другу. С того момента у меня в голове засела идея о том, что мы способны на многое. У нас произошло много перемен по сравнению с предыдущим сезоном и процесс притирки занял больше времени, чем мы этого хотели. Но мы выбрались», — цитирует Стина официальный сайт НХЛ.
Счёт в серии стал 4-3 в пользу подопечных Крейга Берюбе. Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
- 13 июня 2019
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