Милошу Ржиге в сборной Чехии будет помогать сын Милош

Сегодня, 13 июня, прошло заседание Чешского хоккейного союза. По его итогам было решено, что главный тренер Милош Ржига продолжит работать со сборной Чехии в сезоне-2019/20. В качестве ассистента Ржиги в тренерский штаб войдёт его сын Милош Ржига-младший, который работает главным тренером в пражской «Славии». Петр Недвед останется генеральным менеджером сборной.



Напомним, на прошедшем чемпионате мира сборная Чехии заняла четвёртое место, проиграв Канаде в полуфинале и команде России в матче за бронзовые медали.



Ржига известен в России по своей работе в воскресенском «Химике», «Атланте», «Спартаке», СКА и «Авангарде». Последним местом работы Ржиги в КХЛ стал братиславский «Слован».



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