Милошу Ржиге в сборной Чехии будет помогать сын Милош

Сегодня, 13 июня, прошло заседание Чешского хоккейного союза. По его итогам было решено, что главный тренер Милош Ржига продолжит работать со сборной Чехии в сезоне-2019/20. В качестве ассистента Ржиги в тренерский штаб войдёт его сын Милош Ржига-младший, который работает главным тренером в пражской «Славии». Петр Недвед останется генеральным менеджером сборной.
Напомним, на прошедшем чемпионате мира сборная Чехии заняла четвёртое место, проиграв Канаде в полуфинале и команде России в матче за бронзовые медали.
Ржига известен в России по своей работе в воскресенском «Химике», «Атланте», «Спартаке», СКА и «Авангарде». Последним местом работы Ржиги в КХЛ стал братиславский «Слован».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 13 июня 2019
-
19:39
-
18:08
- 12 июня 2019
-
12:59
-
11:57
- 11 июня 2019
-
14:54
- 8 июня 2019
-
18:43
- 7 июня 2019
-
20:33
-
15:30
- 6 июня 2019
-
15:00
-
13:15
- 5 июня 2019
-
16:51
- 4 июня 2019
-
16:56
-
15:30
-
14:00
-
09:15
- 3 июня 2019
-
08:15
-
03:57
- 2 июня 2019
-
14:41
-
13:56
- 1 июня 2019
-
23:50
-
20:00
-
15:59
-
08:10
- 31 мая 2019
-
18:34
-
18:19
- 30 мая 2019
-
21:28
-
18:49
-
15:54
-
15:31
-
08:32
-
02:54
- 29 мая 2019
-
20:58
-
15:00
-
14:10
-
10:50