«Торпедо» подписало контракт с форвардом Шахворостовым

Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с 24-летним форвардом Виктором Шахворостовым, информирует официальный сайт команды. Шахворостов является воспитанником казанского хоккея.



В минувшем сезоне Шахворостов стал лучшим снайпером хоккейного клуба «Саров» в Высшей хоккейной лиге, заработав 25 (13+12) очков по системе «гол+пас». После этого форвард подписал пробный контракт с «Торпедо» и уже запомнился заброшенной шайбой, огорчив сборную Великобритании.



Нижегородский коллектив в прошедшем сезоне под руководством Дэвида Немировски занял седьмое место в Восточной конференции в рамках регулярного чемпионата. В плей-офф «Торпедо» вылетело в первом раунде, потерпев поражение от «Барыса» в серии из семи игр.