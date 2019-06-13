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«Торпедо» подписало контракт с форвардом Шахворостовым

«Торпедо» подписало контракт с форвардом Шахворостовым
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с 24-летним форвардом Виктором Шахворостовым, информирует официальный сайт команды. Шахворостов является воспитанником казанского хоккея.

В минувшем сезоне Шахворостов стал лучшим снайпером хоккейного клуба «Саров» в Высшей хоккейной лиге, заработав 25 (13+12) очков по системе «гол+пас». После этого форвард подписал пробный контракт с «Торпедо» и уже запомнился заброшенной шайбой, огорчив сборную Великобритании.

Нижегородский коллектив в прошедшем сезоне под руководством Дэвида Немировски занял седьмое место в Восточной конференции в рамках регулярного чемпионата. В плей-офф «Торпедо» вылетело в первом раунде, потерпев поражение от «Барыса» в серии из семи игр.

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