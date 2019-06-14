Седлак: знаю не очень много российских городов, но в этом году всё изменится

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак прокомментировал переход в челябинский клуб.
«В 2013 году я участвовал в молодёжном чемпионате мира, который проходил в Уфе, провёл там пару недель. Также я был в Подольске на Турнире четырёх наций. Все мысли тогда были только о хоккее, времени на достопримечательности, к сожалению, не было, но мне всё понравилось. Кстати, во время Турнира четырёх наций мы провели один день в Москве. Съездили на Красную площадь, много гуляли, сходили в музей. Я слышал, что Санкт-Петербург – очень красивый город. Сейчас я знаю не очень много российских городов, но в этом году всё изменится.
Моя мама – учитель русского языка, в молодости она дважды была в России, провела у вас примерно полгода, поэтому имеет представление о стране в целом. Для меня это будет новый опыт, надеюсь, что всё будет хорошо. Мама даёт мне советы по изучению русского языка, он достаточно сложный, но мне нравятся языки, я уже купил учебник по русскому, учу алфавит. Надеюсь, что когда научусь читать, всё будет гораздо проще. Многие слова в русском языке похожи на слова в чешском», — цитирует Седлака официальный сайт «Трактора».
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