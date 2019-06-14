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Старший сын Соколова дал показания по делу об убийстве его матери

Старший сын Соколова дал показания по делу об убийстве его матери
Хоккей / КХЛ 0

Максим Соколов-младший, старший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова, дал показания следователям по делу об убийстве его матери в Новой Романовке, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Из-за раны на горле Максим не может говорить, поэтому он кивал, если хотел ответить «да», и слегка мотал головой — если «нет». Следователей пустили к нему в палату всего на две минуты. Вот что успели спросить:

— Дома был один?
Мотает головой.

— Были мать и брат дома?
Кивает.

— Что случилось?
Пытается сказать что-то. Следователи читают по губам: «Не помню».

— Не помнишь?
Кивает.

На этом допрос был окончен.

Максим до сих пор подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У него в шее трубка, через которую поступает кислород. В лучшем случае произносить отдельные звуки парень сможет только через неделю.

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