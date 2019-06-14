Старший сын Соколова дал показания по делу об убийстве его матери

Максим Соколов-младший, старший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова, дал показания следователям по делу об убийстве его матери в Новой Романовке, сообщает телеграм-канал Life Shot.



Из-за раны на горле Максим не может говорить, поэтому он кивал, если хотел ответить «да», и слегка мотал головой — если «нет». Следователей пустили к нему в палату всего на две минуты. Вот что успели спросить:



— Дома был один?

Мотает головой.



— Были мать и брат дома?

Кивает.



— Что случилось?

Пытается сказать что-то. Следователи читают по губам: «Не помню».



— Не помнишь?

Кивает.



На этом допрос был окончен.



Максим до сих пор подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У него в шее трубка, через которую поступает кислород. В лучшем случае произносить отдельные звуки парень сможет только через неделю.

Младший сын Соколова стал главным подозреваемым в убийстве матери