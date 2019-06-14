«Монреаль» подписал контракт с Олофссоном

«Монреаль Канадиенс» официально объявил о подписании двустороннего контракта с 24-летним защитником Густавом Олофссоном. Соглашение рассчитано на один год.



Договор предусматривает выплату хоккеисту $ 700 тыс. за выступление в НХЛ, $ 235 тыс. — в АХЛ. Гарантированный оклад — $ 300 тыс.



В сезоне-2018/19 Олофссон провёл два матча в составе фарм-клуба «Монреаля» — «Лаваль Рокет», отметившись одной результативной передачей. 19 октября 2018 года он получил серьёзную травму, из-за которой ему пришлось пропустить 70 игр.



В активе Густава 56 матчей в НХЛ в составе «Миннесоты Уайлд», которая выбрала его во втором раунде драфта в 2013 году.

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