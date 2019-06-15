Хара: меня починили при помощи двух пластин, проволоки и шурупов

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара рассказал о том, как выступал в финале Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» со множественными переломами челюсти.

«Всё могло быть намного хуже. Меня починили при помощи двух пластин, проволоки и шурупов, так что врачи проделали отличную работу, соединив всё это и вернув меня на ноги через 36 часов после травмы.

Мне просто хотелось быть с ребятами и поддерживать их, даже зная, что я не смогу провести ни смены. Мне хотелось быть там на случай, если мы потеряем ещё одного или двух защитников. И в таком случае на тот момент я бы не спрашивал разрешения играть, а сделал бы это. Мне просто хотелось быть с парнями и поддерживать их хоть каким-нибудь способом.

Мне сделали несколько сканирований и МРТ, и я жду результатов, чтобы понять, что ещё мне нужно сделать в межсезонье. В этом плей-офф меня беспокоили несколько вещей. Но в такие моменты жизни ты стараешься терпеть и играть на максимуме», — приводит слова Хары пресс-служба НХЛ.

Опытный словак получил удар шайбой в лицо во время четвёртой игры серии. Несмотря на проблемы со здоровьем, Здено смог принять участие в трёх оставшихся встречах. При этом он отметился забитым голом в шестом поединке серии, благодаря чему стал самым возрастным защитником, забившим в финале Кубка Стэнли. Тем не менее его команда не смогла завоевать трофей.