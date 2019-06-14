Хара подтвердил, что играл в финале НХЛ со множественными переломами челюсти

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара подтвердил информацию, что выступал в финале Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» со множественными переломами челюсти.



Опытный словак получил удар шайбой в лицо во время четвёртой игры серии. Несмотря на проблемы со здоровьем, Здено смог принять участие в трёх оставшихся встречах. При этом он отметился забитым голом в шестом поединке серии, благодаря чему стал самым возрастным защитником, забившим в финале Кубка Стэнли. Тем не менее его команда не смогла завоевать трофей.



Как сообщает пресс-служба клуба, Хара должен вернуться в строй через пять-шесть недель.

Здено провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 5 голами и 9 результативными передачами.